EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan, E Grubu'ndaki Litvanya - Karadağ karşılaşmasıyla devam edecek. Zorlu mücadele S. Gireno Stadyumu'nda oynanacak. Peki Litvanya - Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
LİTVANYA - KARADAĞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri kapsamında yapılacak olan Litvanya - Karadağ maçı, 7 Eylül 2023 Perşembe günü, TSİ 19.00'da başlayacak. Karşılaşmanın yayıncısı bulunmamaktadır.