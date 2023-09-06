Kazakistan - Finlandiya maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan, H Grubu'ndaki Kazakistan - Finlandiya karşılaşmasıyla devam edecek. Zorlu mücadele Astana Arena Stadyumu'nda oynanacak. Peki Kazakistan - Finlandiya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan, H Grubu'ndaki Kazakistan - Finlandiya karşılaşmasıyla devam edecek. Zorlu mücadele Astana Arena Stadyumu'nda oynanacak. Peki Kazakistan - Finlandiya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KAZAKİSTAN - FİNLANDİYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri kapsamında yapılacak olan Kazakistan - Finlandiya maçı, 7 Eylül 2023 Perşembe günü, TSİ 17.00'da başlayacak. Karşılaşma S Sport ve S Sports Plus'tan naklen canlı olarak yayınlanacak.

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