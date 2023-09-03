İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Arsenal ile Manchester United kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Martin Odegaard, 90+6'da Declan Rice ve 90+11'de ise Gabriel Jesus kaydetti. Kırmızı Şeytanlar'ın tek golü ise 27. dakikada Marcus Rashford'dan geldi.
Bu sonucun ardından Arsenal 10 puana yükseldi. Man. United ise 6 puanda kaldı.
Ligin 5. haftasında Arsenal deplasmanda Everton ile karşı karşıya gelecek. Manchester United ise sahasında Brighton'ı ağırlayacak.