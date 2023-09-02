İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 4. haftada Real Sociedad ile Granada kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Sociedad - Granada maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
REAL SOCIEDAD - GRANADA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Real Sociedad - Granada maçı 2 Eylül Cumartesi günü saat 15.00'te S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.
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