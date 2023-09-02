LEICESTER CITY - HULL CITY MAÇI CANLI ANLATIMI
İngiltere Championship'te 5. hafta maçları oynanıyor. Leicester City sahasında Hull City'i ağırlıyor. Maçın yayın bilgileri haberimizde...
LEICESTER CITY - HULL CITY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Leicester City'nin sahasında Hull City'i konuk edeceği maç TSİ 17.00'de başlayacak. Mücadeleye Yunus Akgün ilk 11'de başlıyor. Hull City forması giyen Ozan Tufan ise maç kadrosunda yer almıyor.
LEICESTER CITY - HULL CITY MAÇININ 11'LERİ
Leicester City: Hermansen, Ricardo, Faes, Vestergaard, Doyle, Winks, Ndidi, Dewsbury-Hall, Mcateer, Yunus Akgün, Iheanacho
Hull City: Ingram, Coyle, Vinagre, Greaves, Jones, Traore, Delap, Seri, Slater, Twine, Connolly