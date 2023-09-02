Leicester City - Hull City maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda | İngiltere Premier Lig

Leicester City - Hull City maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Leicester City sahasında Hull City'i konuk ediyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Leicester City - Hull City maçı maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 02.09.2023- 16:39