Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al Taawon sahasında Al Wahda'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Al Taawon - Al Wahda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Al Taawon - Al Wahda maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al Taawon ile Al Wahda 5. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Al Taawon - Al Wahda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL TAAWON - AL WAHDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Shabab Riyadh - Al Khaleej maçı 2 Eylül Cumartesi günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.