Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al Fateh sahasında Al Ahli Jeddah'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Al Fateh - Al Ahli Jeddah maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Al Fateh - Al Ahli Jeddah maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al Fateh ile Al Ahli Jeddah 5. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Al Fateh - Al Ahli Jeddah maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL FATEH - AL AHLİ JEDDAH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Fateh - Al Ahli Jeddah maçı 2 Eylül Cumartesi günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşma EXXEN ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.