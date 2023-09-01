Roma ile Milan, İtalya Serie A'nın 3. haftasında kozlarını paylaştı. Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Antonio Rapuano düdük çaldı.

Zorlu karşılaşmayı 2-1 kazanan konuk ekip 3 puanın sahibi oldu. Milan'a galibiyeti getiren golleri 9. dakikada penaltıdan Giroud ve 48. dakikada Rafael Leao kaydetti. Roma'nın tek golü 90+2. dakikada Spinazzola'dan geldi.

MILAN 10 KİŞİ KALDI!

Konuk ekipte Tomori, 61. dakikada çift sarıdan gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Milan bu galibiyetle yoluna kayıpsız devam ederek puanını 9'a yükseltti. Roma ise 1 puanda kaldı.