Gulbrandsen Molde'ye transfer oldu
Son dakika spor haberleri: Ülkemizde Adana Demirspor ve Başakşehir formaları giyen Gulbrandsen Molde'ye transfer oldu.
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 01.09.2023- 12:59
Fredrik Gulbrandsen bir dönem formasını da giydiği Molde'ye transfer oldu.
Adana Demirspor ile yollarını ayıran Fredrik Gulbrandsen bonserivisi elinde olduğundan Molde'ye bedelsiz bir şekilde transfer oldu.
24 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor formasıyla 24 resmi maça çıkan Fredrik Gulbrandsen bu karşılaşmalarda 2 gol, 3 asistlik katkı sağladı.