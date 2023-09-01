La Liga'nın 4. haftasında Cadiz sahasında Villarreal'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Cadiz - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

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İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 4. haftada Cadiz ile Villarreal kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Cadiz - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CADIZ - VILLARREAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Cadiz - Villarreal maçı 1 Eylül Cuma günü saat 20.30'da S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.