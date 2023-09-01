Haberler Futbol Haberleri Beşiktaş ve Galatasaray istiyordu! Zapata'nın yeni takımı Torino oldu

Beşiktaş ve Galatasaray istiyordu! Zapata'nın yeni takımı Torino oldu Adı bir süredir Beşiktaş ve Galatasaray ile anılan Duvan Zapata'nın yeni takımı belli oldu. Kolombiyalı santrfor Torino ile anlaşmaya vardı. Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 01.09.2023- 16:59









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Golcü arayışlarını sürdüren Serie A ekibi Torino transferde mutlu sona ulaştı.



Torino, Atalanta'dan Duvan Zapata'yı satın alma opsiyonuyla kiraladığını açıkladı.



Yıldız golcünün satın alma opsiyonunun 7 milyon euro olduğu belirtildi.



İSTATİSTİKLERİ



Kariyerinde 421 karşılaşmaya çıkan Zapata 156 gol, 64 asistlik performans sergiledi. Kolombiyalı oyuncunun piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.