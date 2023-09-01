Beşiktaş ve Galatasaray istiyordu! Zapata'nın yeni takımı Torino oldu
Adı bir süredir Beşiktaş ve Galatasaray ile anılan Duvan Zapata'nın yeni takımı belli oldu. Kolombiyalı santrfor Torino ile anlaşmaya vardı.
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 01.09.2023- 16:59
Torino, Atalanta'dan Duvan Zapata'yı satın alma opsiyonuyla kiraladığını açıkladı.
Yıldız golcünün satın alma opsiyonunun 7 milyon euro olduğu belirtildi.
İSTATİSTİKLERİ
Kariyerinde 421 karşılaşmaya çıkan Zapata 156 gol, 64 asistlik performans sergiledi. Kolombiyalı oyuncunun piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.