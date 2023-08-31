Bundesliga ekiplerinden Union Berlin, Beşiktaş'ın da ilgilendiği iddia edilen Leonardo Bonucci ile anlaşmaya vardı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Almanya Ligi takımlarından Union Berlin, kadrosuna yıldız bir oyuncu takviyesi yapmaya hazırlanıyor.



Bu sezon tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Alman ekibi, Leonardo Bonucci ile anlaşmaya vardı.



36 yaşındaki savunmacı İtalya'dan ayrılarak Berlin'e gidip sağlık kontrollerinden geçecek.



Tecrübeli stoper ile Beşiktaş'ın da ilgilendiği vurgulanmıştı.

