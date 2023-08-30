Haberler Futbol Haberleri Eski Fenerbahçeli Mergim Berisha için transfer savaşı!

Eski Fenerbahçeli Mergim Berisha için transfer savaşı! Sezon başında Fenerbahçe'den Augsburg'a transfer olan Mergim Berisha'nın talipleri artıyor. Borussia Dortmund'un ardından Hoffenheim da yıldız golcü için transfer yarışına katıldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 30.08.2023- 16:24









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Fenerbahçe'den 4 milyon Euro karşılığında Bundesliga ekibi Augsburg'a transfer olan Mergim Berisha'ya talipler artıyor.



Alman basınında yer alan habere göre; Borussia Dortmund'un ardından Hoffenheim da Mergim Berisha'nın transfer yarışına katıldı.



Cuma günü sona erecek transfer dönemi öncesi hücum hattına transfer yapmayı planlayan Hoffenheim'ın kısa süre içerisinde bu transferi bitirmeyi planladığı belirtilirken Alman kulübünün Augsburg ile görüşmelere başladığı ifade edildi.



Augsburg'un Alman oyuncu Berisha için 15 milyon Euro bonservis talep ettiği aktarıldı.



ANTRENMANA ÇIKMADI



Öte yandan 25 yaşındaki santrfor bugün takımıyla beraber antrenmanlara çıkmadı. Antremanda yer almayan Berisha'nın ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi.



SEZON PERFORMANSI



Geride bıraktığımız sezon Augsburg formasıyla 23 karşılaşmaya çıkan Berisha 9 gol, 4 asistlik performans sergilemişti. Berisha, bu sezonda kulübüyle 3 karşılaşmaya çıkarken skor katkısı yapamadı.