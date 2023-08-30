Transferde Berisha savaşı!
Harbi merdiven altı"
MAVİYE SÜRGÜN 12. BÖLÜM İZLE
Çılgın Sayısal Loto çekildi mi?
2
Aspor Keşfet
Son Dakika
Galatasaray'dan flaş hamle! Galatasaray'dan flaş hamle! 16:44
Twente: F.Bahçe ile savaşacağız Twente: F.Bahçe ile savaşacağız 16:38
F.Bahçe ve G.Saray şokta! Transfer çalımı... F.Bahçe ve G.Saray şokta! Transfer çalımı... 15:49
G.Saray'da Torreira endişesi! G.Saray'da Torreira endişesi! 15:42
Kourbelis: Tarihe geçmek istiyorum! Kourbelis: Tarihe geçmek istiyorum! 15:27
O anlar maça damga vurdu! O anlar maça damga vurdu! 15:12
Daha Eski
Emre Mor'da flaş gelişme! Transfer... Emre Mor'da flaş gelişme! Transfer... 14:44
Fenerbahçe'den sezonun bombası geliyor! Fenerbahçe'den sezonun bombası geliyor! 14:30
G.Saray G.Antep maçına hazırlanıyor! G.Saray G.Antep maçına hazırlanıyor! 14:20
F.Bahçe'ye 25 milyon Euro'luk kötü haber! F.Bahçe'ye 25 milyon Euro'luk kötü haber! 14:12
İsmail Kartal'dan sürpriz tercih! İsmail Kartal'dan sürpriz tercih! 13:09
Beşiktaş - D.Kiev maçı saat kaçta? Beşiktaş - D.Kiev maçı saat kaçta? 12:59
SON DAKİKA