Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Wehda sahasında Al Ittihad'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Wehda - Al Ittihad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Wehda - Al Ittihad maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Wehda ile Al Ittihad karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Wehda - Al Ittihad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

WEHDA - AL ITTIHAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Wehda - Al Ittihad maçı 28 Ağustos Pazartesi günü saat 21:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.