Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Abha sahasında Al Fahya'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Abha - Al Fahya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Abha - Al Fahya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Abha ile Al Fahya karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Abha - Al Fahya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ABHA - AL FAHYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Abha - Al Fahya maçı 28 Ağustos Pazartesi günü saat 18:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.