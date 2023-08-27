İspanya La Liga'nın 3. haftasında Villareal ile Barcelona kozlarını paylaştı. Bol gollü mücadeleyi Barcelona 4-3 kazandı.
Barcelona'da golleri 12. dakikada Gavi, 15. dakikada Frenkie de Jong, 68. dakikada Ferran Torres ve 71. dakikada Robert Lewandowski kaydetti.
Villareal'de 26. dakikada Juan Foyth, 40. dakikada Alexander Sörloth ve 50. dakikada Alex Baena sahneye çıkan isimler oldu.
Bu galibiyetle beraber Barcelona puanını 7'ye yükseltirken, Villareal 3 puanda kaldı.
Barcelona bir sonraki karşılaşmada Osasuna deplasmanına giderken, Villareal'de, Cadiz deplasmanında oynayacak.