İtalya Serie A'nın 2. haftasında Juventus ile Bologna kozlarını paylaştı. Allianz Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

İtalya Serie A'nın 2. haftasında Juventus ile Bologna kozlarını paylaştı. Allianz Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Juventus'u tek golü 80. dakikada Dusan Vlahovic'ten geldi.

Bologna'da ise 24. dakikada Lewis Ferguson sahneye çıktı

Milli oyuncu Kenan yıldız karşılaşmanın 82. dakikasında Locatelli'nin yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla birlikte Juventus puanını 4'e yükseltti. Bologna ise iki hafta sonunda 1 puanda kaldı.

Önümüzdeki hafta Juventus, Empoli deplasmanına giderken Bologna sahasında Cagliari'yi ağırlayacak.