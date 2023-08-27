Fiorentina - Lecce maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Fiorentina sahasında Lecce'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Fiorentina - Lecce maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Fiorentina ile Lecce karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fiorentina - Lecce maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FIORENTINA - LECCE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fiorentina - Lecce maçı 27 Ağustos Pazar günü saat 19:30'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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