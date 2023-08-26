Köln - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 2. haftada Köln sahasında Wolfsburg'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki; Köln - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Köln - Wolfsburg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Köln ile Wolfsburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Köln - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KÖLN - WOLFSBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Köln - Wolfsburg maçı 26 Ağustos Cumartesi günü saat 16:30'da beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...