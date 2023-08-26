Heidenheim - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 2. haftada Heidenheim sahasında Hoffenheim'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki; Heidenheim - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

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Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Heidenheim ile Hoffenheim kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Heidenheim - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HEIDENHEIM - HOFFENHEIM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Heidenheim - Hoffenheim maçı 26 Ağustos Cumartesi günü saat 16:30'da beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

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