Borussia Mönchengladbach - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 2. haftada Borussia Mönchengladbach sahasında Bayer Leverkusen'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki; Borussia Mönchengladbach - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Borussia Mönchengladbach - Bayer Leverkusen maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Borussia Mönchengladbach ile Bayer Leverkusen kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Borussia Mönchengladbach - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BORUSSİA MÖNCHENGLADBACH - BAYER LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Borussia Mönchengladbach - Bayer Leverkusen maçı 26 Ağustos Cumartesi günü saat 19:30'da beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

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