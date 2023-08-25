İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, Alman file bekçisi Marc-Andre ter Stegen'in sözleşmesini 2028 yılına kadar uzatıldığını açıkladı. | Son dakika transfer haberleri

İspanyol ekibi Barcelona, Alman kaleci Marc-Andre ter Stegen'in sözleşmesini 2028 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

La Liga ekiplerinden Barcelona, 31 yaşındaki Marc-Andre ter Stegen'in sözleşmesini 2028 yılına dek uzatıldığını duyurdu. 2014 yılında Bundesliga ekibi Borussia Mönchengladbach'tan, Barça'ya giden Alman eldiven, burada 379 resmi karşılaşmada görev aldı.

Marc-Andre ter Stegen bu süreçte Barcelona forması ile 5 La Liga şampiyonluğu, 5 Copa del Rey, 3 İspanya Süper Kupası, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Süper Kupası ve 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası kazanma başarısı gösterdi.