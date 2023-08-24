Para da mutlu etmedi! Benzema ve Nuno Espirito Santo...

Al-Ittihad ile 3 yıllık sözleşme imzalayan ve yıllık 200 milyon Euro kazanan Benzema konusunda kriz çıktı. Fransız yıldız, hocasıyla birçok noktada anlaşamıyor.

Al-Ittihad forması giyen Karim Benzema, kendisini takımda istemeyen ve kaptanlık vermeyen Nuno Espirito Santo'nun yönetiminden rahatsız ve Suudi Arabistan macerasında mutlu değil.



Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Ittihad'da Karim Benzema - Nuno Espirito Santo krizi yaşanıyor.

Al Awsat'da yer alan habere göre; Fransız golcünün transferini istemeyen teknik direktör Nuno Espirito Santo, taktik anlayışına uymadığını yönetime ilettiği Karim Benzema'ya kaptanlık vermek istemiyor.

BENZEMA MUTLU DEĞİL

Yaşanan gelişmelerin ardından Karim Benzema'nın kulüp yönetimine, teknik direktör Nuno Santo'dan rahatsız olduğunu ve kendisine yapılan davranışın profesyonelce olmadığını söyledi.

Kaptanlık teklifinin reddedilmesinden ve Nuno Espirito Santo'nun kendisine yaklaşımından memnun olmayan deneyimli golcünün, Suudi Arabistan macerasında mutlu olmadığı öne sürüldü.