Maccabi Haifa - Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda heyecan sürüyor. Maccabi Haifa sahasında Young Boys'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Maccabi Haifa - Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda heyecan sürüyor. Maccabi Haifa ile Young Boys kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Maccabi Haifa - Young Boys maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MACCABİ HAİFA - YOUNG BOYS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Maccabi Haifa - Young Boys maçı 23 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma TV 8,5'ta naklen canlı yayınlanacak.