Temmuz ayında sakatlık geçiren Arda Güler, Real Madrid'in kampından ayrılmak zorunda kalmıştı. Madrid ekibinin taraftarlarının da sahaya çıkmasını heyecanla beklediği genç yıldız, hazırlık turnuvasında süre alamamıştı. Bir süre tedavi gören Arda Güler için ameliyat kararı alınmış ve milli oyuncu operasyon geçmişti.
Spor haberleri: Arda Güler'den sevindiren haber! Real Madrid...
Fenerbahçe formasıyla sergilediği performansla dünya devi Real Madrid'e transfer olan ancak sezon başında sakaltık yaşayan Arda Güler'den sevindiren haber geldi. İşte son gelişmeler...
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 22.08.2023- 11:39
Hürriyet'te yer alan habere göre İspanya basını, 18 yaşındaki futbolcunun yaklaşık bir buçuk ay sahalardan uzak kalacağı öne sürmüştü.
Dizinden operasyon geçiren Arda Güler için İspanya'da bir Haber daha yayınlandı. Genç yıldızın beklenenden daha hızlı bir şekilde sahalara döneceği belirtildi.