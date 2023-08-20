Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, Atalanta'dan milli stoper Merih Demiral'ı kadrosuna katmıştı. Al Ahli, Inter'de forma giyen bir diğer milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'yla da yakından ilgileniyor. İşte detaylar...

Suudi Arabistan Pro Ligi takımlarından Al Ahli, Merih Demiral ile anlaşmaya varmıştı. Yaptıkları flaş transferlerle ilgiyi üzerilerine çeken Suudi temsilcileri, hamlelerini sürdürüyor.

Tuğçe Erginkoç'un L'Equipe'ten aktardığı habere göre Al Ahli, Marco Verratti ile anlaşmaya varmasına rağmen henüz oyuncunun kulübü PSG ile el sıkışmadı. Öte yandan Suudi temsilcisinin, Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nu da yakından takip ettiği bildirildi.

29 yaşındaki Hakan Çalhanoğlu, kariyerine Mannheim altyapısında başlamıştı. Sırasıyla Karlsruhe, Hamburg, Leverkusen ve Milan forması giyen milli yıldız, 2021'den bu yana ise Inter'de top koşturuyor.