Sassuolo - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Sassuolo sahasında Atalanta'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Sassuolo - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sassuolo - Atalanta maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Sassuolo ile Atalanta karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sassuolo - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SASSUOLO - ATALANTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sassuolo - Atalanta maçı 20 Ağustos Pazar günü saat 19:30'da S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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