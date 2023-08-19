Toulouse 1-1 PSG (MAÇ SONUCU-ÖZET) | PSG deplasmanda Toulouse'a takıldı!

Fransa Ligue 1'in 2. haftasında Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Toulouse ile kozlarını paylaştı. Mücadele iki takımın da karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 20.08.2023- 01:28 Güncelleme Tarihi: 20.08.2023- 01:38