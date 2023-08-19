İngiltere Premier Lig'in 2. hafta karşılaşmasında Liverpool ile Bournemouth kozlarını paylaştı. 4 gol çıkan mücadele, ev sahibinin 3-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Luis Diaz, 36'da Mohamed Salah ve 62. dakikada ise Diogo Jota kaydetti. Bournemouth'un tek golü ise 3. dakikada Antoine Semenyo'dan geldi. Ayrıca ev sahibi ekipte 58. dakikada Alexis Mac Allister, direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Liverpool puanını 4'e yükseltti. Bournemouth ise 1 puanda kaldı.

Ligin 3. haftasında Liverpool deplasmanda Newcastle United ile karşılaşacak. Bournemouth ise sahasında Tottenham'ı ağırlayacak.