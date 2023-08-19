Ozan Kabak'ın golü yetmedi
Liverpool 3 puanı 3 golle aldı!
19 Ağustos 2023 Döviz Kuru!
LEZZETLİ BARBIE SMOOTHIE🍍🍓
1
Aspor Keşfet
Son Dakika
Talisca için son viraj Talisca için son viraj 19:40
Beşiktaş - Pendikspor maçı saat kaçta? Beşiktaş - Pendikspor maçı saat kaçta? 17:51
Beşiktaş transferi resmen açıkladı! Beşiktaş transferi resmen açıkladı! 16:06
Fırtına'nın yıldızının son maçı! Fırtına'nın yıldızının son maçı! 16:00
Derbi saat kaçta? Derbi saat kaçta? 15:45
F.Bahçe'de yeni yıldızlar Avrupa'da... F.Bahçe'de yeni yıldızlar Avrupa'da... 15:37
Daha Eski
Malinovskyi'den kötü haber! Transfer... Malinovskyi'den kötü haber! Transfer... 15:24
Beşiktaş istiyordu! Coutinho... Beşiktaş istiyordu! Coutinho... 14:50
Zaha'dan G.Saray'ı üzen haber! Zaha'dan G.Saray'ı üzen haber! 14:35
F.Bahçe'den Maribor maçı soruşturması! F.Bahçe'den Maribor maçı soruşturması! 14:18
G.Saray'a transferde rakip çıktı! G.Saray'a transferde rakip çıktı! 14:11
F.Bahçe'ye Krunic'ten transfer haberi! F.Bahçe'ye Krunic'ten transfer haberi! 13:46
SON DAKİKA