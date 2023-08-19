FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Üçüncücülük maçında İsveç ve Avustralya kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, İsveç - Avustralya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İsveç - Avustralya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. İsveç ile Avustralya kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İsveç - Avustralya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İSVEÇ - AVUSTRALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İsveç - Avustralya maçı 19 Ağustos Cuamrtesi günü saat 11:00'de TRT Spor'da canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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