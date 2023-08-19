İtalya Serie A'nın ilk haftasında son şampiyon Napoli deplasmanda Frosinone ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk takım 3-1 kazandı ve sezona 3 puanla başladı.

İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) son şampiyonu Napoli, deplasmanda Frosinone'yi 3-1 yendi.

Serie A'da 2023-2024 sezonunun ilk haftasında Napoli, Benito Stirpe Stadı'nda ligin yeni takımlarından Frosinone'ye konuk oldu.

Ev sahibi ekip, 7. dakikada Abdou Harroui'nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçse de rakibine 24. dakikada Matteo Politano, 42 ve 79. dakikalarda Victor Osimhen'in golleriyle cevap veren Napoli, mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

Aynı saatte başlayan diğer müsabakada ise Hellas Verona, deplasmanda Empoli'yi 1-0 mağlup etti.