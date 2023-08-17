UEFA, 2022-2023 sezonu için Yılın Oyuncusu ödülü adaylarını belirledi. Listede Manchester United'dan Erling Haaland ve Kevin de Bruyne, Inter Miami'den Lionel Messi yer aldı.

UEFA, yılın en iyi erkek futbolcusu için 2022-23 sezonuna damga vuran isimlerden 3 aday belirledi.

Listede, Manchester City'nin Belçikalı orta saha oyuncusu Kevin De Bruyne ile takımın Norveçli futbolcusu Erling Haaland yer alırken isimlerden bir diğeri de Lionel Messi oldu.