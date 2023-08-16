Manchester City Sevilla maçı CANLI İZLE (Manchester City Sevilla canlı anlatım)

UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Manchester City ile Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla, Süper Kupa finalinde karşı karşıya geliyor. Manchester City-Sevilla maçının tüm detayları ve CANLI anlatımı haberimizde...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 16.08.2023- 22:10 Güncelleme Tarihi: 16.08.2023- 22:10