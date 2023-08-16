UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Manchester City ile Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla, Süper Kupa'da kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...
MAN. CITY - SEVILLA İLK 11'LER
Manchester City: Ederson, Walker, Akanji, Gvardiol, Ake, Rodri, Kovacic, Foden, Palmer, Grealish, Haaland.
Sevilla: Bounou, Navas, Bade, Gudelj, Acuna, Jordan, Rakitic, Ocampos, Oliver Torres, Lamela, En-Nesyri.
MANCHESTER CITY - SEVILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Manchester City - Sevilla maçı 16 Ağustos Çarşamba günü saat 22:00'de başladı ve TV 8.5 ekranlarından canlı yayınlanıyor.