Alınan bilgiye göre, 78 yaşındaki Sakıp Özberk, Arsuz'da yazlığının yakınında denize girdi.
Özberk'in gözden kaybolduğunu görenler durumu polise bildirdi.
Olay yerine sevk edilen deniz polisleri, Özberk'i denizden çıkardı.
Sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen Özberk'in cenazesi Arsuz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
TFF, SAKIP ÖZBERK İÇİN BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ
Türk futbolunun değerli isimlerinden, eski futbolcu ve teknik direktör Mehmet Sakıp Özberk'in vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.— TFF (@TFF_Org) August 15, 2023
Futbolcu olarak Reyhanlıspor, Ankaragücü, Adana Demirspor ve Gaziantepspor takımlarda forma giyen Sakıp Özberk; teknik direktör… pic.twitter.com/Gvv4rI1W9o