Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al İttifaq sahasında Al Nassr'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Al İttifaq - Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Al İttifaq - Al Nassr maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al İttifaq ile Al Nassr karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Al İttifaq - Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL İTTİFAQ - AL NASSR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al İttifaq - Al Nassr maçı 14 Ağustos Pazartesi günü saat 21:00'de oynanacak. Müsabaka TV8,5'ta canlı yayınlanacak.

Al İttifaq - Al Nassr MAÇI CANLI İZLE