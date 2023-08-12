La Liga'nın 1. haftasında Real Valladolid sahasında Girona'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Real Valladolid - Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Real Valladolid - Girona maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 1. haftada Real Valladolid ile Girona kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Valladolid - Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL VALLADOLİD - GİRONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Valladolid - Girona maçı 12 Ağustos Cumartesi günü saat 18:00'de S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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