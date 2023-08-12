Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in sakatlığının ardından konuştu. İtalyan çalıştırıcı, "Arda Güler, sakatlığı için ameliyat olursa çok daha çabuk dönecek. Ufak bir sorun, kısa sürede dönecektir. Hasta mahremiyeti nedeniyle daha fazla bilgi veremem" ifadelerini kullandı.