FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda heyecan başlıyor. İngiltere ve Kolombiya kozlarını paylaşacak.Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, İngiltere - Kolombiya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere - Kolombiya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. İngiltere ile Kolombiya kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İngiltere - Kolombiya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İNGİLTERE - KOLOMBİYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İngiltere - Kolombiya maçı 12 Ağustos Cumartesi günü saat 13:30'da TRT Spor'da canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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