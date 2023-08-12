Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al Tae sahasında Damak FC'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Al Tae - Damak FC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Al Tae - Damak FC maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al Tae ile Damak FC karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Al Tae - Damak FC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL TAE - DAMAK FC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Tae - Damak FC maçı 12 Ağustos Cumartesi günü saat 18:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.