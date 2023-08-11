Nice - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan başlıyor. Nice sahasında Lille'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Nice - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Fransa Ligue 1'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 1. haftada Nice ile Lille kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Nice - Lille maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NICE - LİLLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Nice - Lille maçı 11 Ağustos Cuma günü saat 22:00'de BeIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

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