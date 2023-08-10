8 Ağustos Salı akşamı, temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Olimpija Ljubljana'yla karşı karşıya gelmiş, mücadeleyi sarı-kırmızılılar 3-0 gibi farklı bir skorla kazanarak rövanş maçı öncesi avantajı kapmıştı.
UEFA ÜLKE PUANI: Temsilcilerimizden Konferans Ligi'nde 3'te 3! İşte Türkiye'nin sıralaması
Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Olimpija Ljubljana'yı mağlup etmişti. Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Adana Demirspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe; 3. ön eleme turu ilk maçlarını tamamladı. Bu turda 4 ekibimiz de rakiplerini ilk maçta mağlup etmiş oldu. Bu gelişme sonrası ülkemizin UEFA puan sıralamasındaki son durumu da merak edilmeye başlandı. İşte Türkiye'nin UEFA ülke puanındaki güncel sıralaması...
Cimbom'a galibiyeti getiren golleri Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens ve Halil Dervişoğlu kaydetmişti. Ayrıca Avusturya ve Sırbistan ekipleri de günü mağlubiyetle kapatarak puan alamadı. Bu sonucun ardından UEFA, ülkeler sıralamasını sabah saatlerinde güncelledi. Türkiye elde edilen son puanlarla 10. sıraya yükseldi. Bu şekilde Süper Lig şampiyonu Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt katılım hakkı elde edebiliyor.
10 Ağustos Perşembe akşamı da Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz sahaya çıktı.
Beşiktaş, Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü ile başkentteki Bakcell Arena'da karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar rakibini Aboubakar, Muleka ve Salih Uçan'ın golleriyle 3-1 devirerek avantajı kaptı.