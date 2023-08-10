UEFA ÜLKE PUANI: Temsilcilerimizden Konferans Ligi'nde 3'te 3! İşte Türkiye'nin sıralaması

Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Olimpija Ljubljana'yı mağlup etmişti. Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Adana Demirspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe; 3. ön eleme turu ilk maçlarını tamamladı. Bu turda 4 ekibimiz de rakiplerini ilk maçta mağlup etmiş oldu. Bu gelişme sonrası ülkemizin UEFA puan sıralamasındaki son durumu da merak edilmeye başlandı. İşte Türkiye'nin UEFA ülke puanındaki güncel sıralaması...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 10.08.2023- 23:22