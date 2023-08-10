Twente - Riga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda heyecan sürüyor. Twente ve Riga kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Twente - Riga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda heyecan başlıyor. Twente ile Riga kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Twente - Riga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TWENTE - RİGA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Twente - Riga maçı 10 Ağustos Perşembe günü saat 21:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.