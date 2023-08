Gürcistan Futbol Federasyonu Hakem Kurulu Başkanı olan FIFA kokartlı eski hakem Cüneyt Çakır, yazılı bir açıklama yaptı. Çakır, "Türk hakemliğinin dünya arenasında başarılı olabilmesi için bir ömür adadım. Dünyanın her neresinde olursam olayım en büyük amacım Türk hakemliğini dünyanın zirvesinde görmek olacaktır" dedi.

FIFA kokartlı eski hakem Cüneyt Çakır, Gürcistan Futbol Federasyonu tarafından Hakem Kurulu Başkanlığı görevine atandı. Yeni görevine başlamadan önce yazılı bir açıklama yapan Çakır, kendisine destek olan herkese teşekkür etti.

Cüneyt Çakır, açıklamasında şu cümlelere yer verdi:

"Kıymetli Basın Mensupları,

Vedaları oldum olası sevmem ama bazen yeniden merhaba diyebilmek için elveda diyebilmek önemlidir. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl futbol hakemliğini bıraktım. Mehmet Büyükekşi'nin ve federasyon yönetim kurulumuzun jübile müsabakasının düzenlenmesi konusunda gösterdikleri iyi niyeti hiç bir zaman unutamam. Müteşekkirim.



Jübilemden sonra Türkiye Futbol Federasyonu ile olan kontratım gereği 31 temmuz 2023 tarihine kadar, özellikle alt liglerde genç hakemleri izleyerek gelişimlerine katk��da bulunmaya çalıştım, projelerde ve eğitim çalışmalarında yer aldım. Gelecek için sağlam tuğlalarla bir inşaat yapılması için çabaladım. Bu süre içerisinde, uluslararası federasyonlardan tarafıma gelen tüm teklifler beni onurlandırmış olsa da, teklifte bulunan ülke federasyonlarına teşekkür edip, profesyonellik gereği TFF ile olan sözleşme süremin sonuna kadar bu teklifleri kabul edemeyeceğimi bildirdim.



An itibarıyla, başta Mehmet Büyükekşi'yi de bilgilendirerek, Gürcistan Futbol Federasyonu'nun tarafıma önerdiği Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı teklifini kabul ettiğimi sizlerle paylaşmak isterim. Bu noktada Gürcistan Futbol Federasyonu'nun ülke hakemliğinin geleceğiyle ilgili atmak istediği adımları göz önünde bulundurarak ve bu konuda kendilerine katkı sağlayabileceğime inanarak tekliflerini olumlu değerlendirdim. Bana duydukları güven için teşekkür ediyorum. İnşallah güzel işler başaracağız.



FIFA Hakem Eğitimcisi, UEFA Hakem Mentörlüğü ve UEFA Hakem Gözlemcisi olarak görevlerime devam edeceğim. Hakemlik dönemimde, sahaya çıktığım her müsabakada, Türk halkının desteğini, dualarını hep yanımda hissettim. Bu benim en büyük gücüm, en büyük motivasyonumdu. Dualarını esirgemesinler.



Değerli Spor Kamuoyu ve Değerli Basın Mensupları,

Bugüne kadar bana verdiğiniz desteğin, bundan sonra da devam edeceğine inancım tamdır. Bugünlere gelmemi sağlayan; hocalarıma, hakem yöneticilerime, arkadaşlarıma, aileme teşekkür ediyorum.



Türk hakemliğinin dünya arenasında başarılı olabilmesi için bir ömür adadım. Dünyanın her neresinde olursam olayım en büyük amacım Türk hakemliğini dünyanın zirvesinde görmek olacaktır.

İçimizden çıkardığımız değerlere sahip çıkabildiğimiz ölçüde başarılarımız artacaktır."