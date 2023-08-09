Haberler Futbol Haberleri Shorta 0-1 Al Nassr (MAÇ SONUCU-ÖZET) Ronaldo attı Al Nassr finale çıktı!

Shorta 0-1 Al Nassr (MAÇ SONUCU-ÖZET) Ronaldo attı Al Nassr finale çıktı! Dünya Arap Kulüpler Şampiyonası yarı finalinde Shorta ile Al Nassr kozlarını paylaştı. Karşılaşmayı Al Nassr 1-0 kazanırken galibiyet golünü penaltıdan Cristiano Ronaldo kaydetti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 09.08.2023- 20:26









ABONE OL

Dünya Arap Kulüpler Şampiyonası yarı finalinde Irak ekibi Shorta ile Suudi Arabistan ekibi Al Nassr karşı karşıya geldi.



Prince Sultan bin Abdulaziz Sport City Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Al Nassr 1-0 kazanırken galibiyet golünü 75. dakikada penaltıdan Cristiano Ronaldo kaydetti.



Bu sonuçla birlikte turnuvada finale yükselen Al Nassr, Al Hilal - Al Shabab eşleşmesinin galibiyle şampiyonluk mücadelesi verecek.