Shorta 0-1 Al Nassr (MAÇ SONUCU-ÖZET) Ronaldo attı Al Nassr finale çıktı!
Dünya Arap Kulüpler Şampiyonası yarı finalinde Shorta ile Al Nassr kozlarını paylaştı. Karşılaşmayı Al Nassr 1-0 kazanırken galibiyet golünü penaltıdan Cristiano Ronaldo kaydetti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
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Yayın Tarihi: 09.08.2023- 20:26
Prince Sultan bin Abdulaziz Sport City Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Al Nassr 1-0 kazanırken galibiyet golünü 75. dakikada penaltıdan Cristiano Ronaldo kaydetti.
Bu sonuçla birlikte turnuvada finale yükselen Al Nassr, Al Hilal - Al Shabab eşleşmesinin galibiyle şampiyonluk mücadelesi verecek.