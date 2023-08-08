TETE KİMDİR? | Tete kaç yaşında? Hangi takımda ve pozisyonda oynuyor? Biyografisi ve kariyeri...

TETE KİMDİR? | Tete kaç yaşında? Hangi takımda ve pozisyonda oynuyor? Biyografisi ve kariyeri...

Ülkemizde ve dünyada transferin gözde isimlerinden biri olan Brezilyalı yıldız isim Tete ile ilgili tüm detaylar merak konusu oldu. Futbolseverler detayları arama motorları ve sosyal medyada araştırılıyor. Peki, Tete kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 08.08.2023- 11:12 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023- 11:12