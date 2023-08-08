FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Kolombiya ve Jamaika karşı kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Kolombiya - Jamaika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Kolombiya ile Jamaika kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kolombiya - Jamaika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KOLOMBİYA - JAMAİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kolombiya - Jamaika maçı 8 Ağustos Salı günü saat 11:00'de TRT Spor'da canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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