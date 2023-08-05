Hollanda - Güney Afrika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası

FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda heyecan başlıyor. Hollanda ve Güney Afrika kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Hollanda - Güney Afrika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda heyecan başlıyor. Hollanda - Güney Afrika kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hollanda - Güney Afrika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HOLLANDA - GÜNEY AFRİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hollanda - Güney Afrika maçı 6 Ağustos Pazar günü saat 05:00'te TRT Spor'da canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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