Yeni seozuna sıkı başlangıç yapmak isteyen takımlardan Juventus ve Real Madrid kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Juventus - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Juventus ile Real Madrid, hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Juventus - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

JUVENTUS - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Juventus - Real Madrid 3 Ağustos Perşembe günü saat 02:30'da karşı karşıya gelecek. Müsabaka S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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