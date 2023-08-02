Genk - Servette maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda heyecan başlıyor. Genk ve Servette kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Genk - Servette maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda heyecan başlıyor. Genk ile Servette kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Genk - Servette maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GENK - SERVETTE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Genk - Servette maçı 2 Ağustos Çarşamba günü saat 20:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.