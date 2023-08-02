Deniz Undav Stuttgart yolcusu
Son dakika spor haberleri: Adı ülkemizde birçok takımla anılan Deniz Undav'ın yeni takımı belli oluyor. Deniz'in Alman ekibi Stuttgart'a transfer olması bekleniyor.
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 02.08.2023- 15:12
27 yaşındaki futbolcu Alman ekibinde 1 yıl kiralık olarak forma giyecek. Sözleşmede satın alma opsiyonu da bulunuyor.
Deniz Undav gün içerisinde sağlık kontrollerinden geçerek resmi imzayı atacak
Ocak 2022'de Union Saint Gallen'den 7 milyon euro'ya İngiliz ekibine transfer olan Undav, Brighton formasıyla 30 maçta 8 gol 1 asist kaydetti.