Haberler Futbol Haberleri Deniz Undav Stuttgart yolcusu

Deniz Undav Stuttgart yolcusu Son dakika spor haberleri: Adı ülkemizde birçok takımla anılan Deniz Undav'ın yeni takımı belli oluyor. Deniz'in Alman ekibi Stuttgart'a transfer olması bekleniyor. Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 02.08.2023- 15:12









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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton Hove Albion forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Deniz Undav Stuttgart'a transfer oluyor.



27 yaşındaki futbolcu Alman ekibinde 1 yıl kiralık olarak forma giyecek. Sözleşmede satın alma opsiyonu da bulunuyor.



Deniz Undav gün içerisinde sağlık kontrollerinden geçerek resmi imzayı atacak



Ocak 2022'de Union Saint Gallen'den 7 milyon euro'ya İngiliz ekibine transfer olan Undav, Brighton formasıyla 30 maçta 8 gol 1 asist kaydetti.